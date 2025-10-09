Todos los fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur
La Liga del Sur oficializó este jueves los fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur.
SANCIONES:
Roque Schiaffino (Pacífico C) – 4 Fechas
Ezequiel Bustamante (Rosario PB) – 3 Fechas
Matías Lopez (Libertad) – 2 Fechas
Nahuel Sánchez (Libertad) – 2 Fechas
Thiago Zurita (Rosario PB) – 1 Fecha
Teo Pradilla (Libertad) – 1 Fecha
Matias Ohaco (Liniers) – 1 Fecha
Adrian Petersic (DT – Comercial) – 1 Fecha
Juan Sáez (Comercial) – 1 Fecha
Juan Barreto (Villa Mitre) – 1 Fecha
Matías San Martin (Dublin) – 1 Fecha
Por otra parte, los siguientes jugadores alcanzaron el límite de 5 amarillas y se perderán 1 partido:
Bruno Rochon (Sansinena)
Gerónimo Fernández (Sansinena)
Franco Olate (Dublin)
Leandro Giordano (Comercial)
Pablo Mungo (Bella Vista)
Gonzalo Medrano (Sansinena)
Ivan Zweedyk (Villa Mitre)
Alan Palavecino (Rosario PB)
Santiago Somovilla (Felipe)
Felipe Acharez (Bella Vista)
Santino Almirón (Villa Mitre)
Natanael Silva (Pacífico BB)
Además, Luca Orozco (Comercial) arribó al límite de 10 amarillas y se perderá 2 partidos.