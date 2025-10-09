La semana próxima se concluirá el informe autopsial a los cuerpos de las dos mujeres encontradas sin vida

En el marco de la investigación realizada por la fiscalía Nº 5, a cargo de Jorge Viego, se inició -ayer por la tarde- la operación autopsial a los cuerpos de las dos mujeres encontradas sin vida en calle Santa Fe al 2300.

Debido al estado de los restos, el peritaje no pudo ser finalizado y se tomaron diversas muestras para llevar a cabo informes complementarios, cuyos resultados se informarán a la fiscalía la próxima semana.

Esos resultados permitirán completar el informe autopsial y posibilitar que el profesional médico que tiene a cargo esa tarea arribe a una conclusión.

Se aclaró que “las informaciones donde se descartan o confirman otras situaciones no fueron comunicadas de manera oficial por la fiscalía que se encuentra abocada a dilucidar lo sucedido en torno a la muerte de las dos mujeres”.