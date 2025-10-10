viernes, octubre 10, 2025
Murió un camionero en la ruta 51

De La Bahía Noticias

Un camionero murió esta madrugada en un siniestro vial que se produjo en la ruta 51, a la altura de Los Pitufos entre Pringles y Laprida.

El fallecimiento del transportista fue confirmado por Carlos Imanoni, a cargo de la dotación de bomberos que concurrió al lugar, a los colegas de Multimedio Pringles.

Por causas que aún se intentan establecer, una camioneta Toyota en la que viajaban dos personas colisionó con un camión.

Producto del impacto, el vehículo de gran porte terminó volcado en la banquina, mientras que la camioneta quedó sobre la cinta asfáltica.

Lamentablemente, el conductor del camión —quien sería oriundo de Pedro Luro— perdió la vida en el lugar.

En tanto, una de las personas que viajaba en la camioneta resultó con heridas y debió ser asistida, aunque en principio no revestirían gravedad, publicó el diario El Orden.

 

