Alerta amarillo por tormentas para el sábado: el informe que emitió el municipio de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El municipio de Bahía Blanca anunció que se espera para mañana que un sistema de baja presión provoque lluvias y tormentas aisladas sobre el distrito.

Se explicó que “entre las 2 y 5 de la mañana comenzarán a registrarse lloviznas y precipitaciones dispersas, las cuales se irán intensificando con el transcurso de la mañana”.

“Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde se prevé el máximo de intensidad de las precipitaciones. Los acumulados estimados se ubican entre 20 y 50 mm, pudiendo superarse localmente”, amplió el informe emitido por la comuna.

Se mencionó además que durante el sábado, de 12 a 20, serán suspendidas todas las actividades al aire libre organizadas por el Municipio.

