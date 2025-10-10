Alerta amarillo por tormentas para el sábado: el informe que emitió el municipio de Bahía Blanca

El municipio de Bahía Blanca anunció que se espera para mañana que un sistema de baja presión provoque lluvias y tormentas aisladas sobre el distrito.

Se explicó que “entre las 2 y 5 de la mañana comenzarán a registrarse lloviznas y precipitaciones dispersas, las cuales se irán intensificando con el transcurso de la mañana”.

“Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde se prevé el máximo de intensidad de las precipitaciones. Los acumulados estimados se ubican entre 20 y 50 mm, pudiendo superarse localmente”, amplió el informe emitido por la comuna.

Se mencionó además que durante el sábado, de 12 a 20, serán suspendidas todas las actividades al aire libre organizadas por el Municipio.