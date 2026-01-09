viernes, enero 9, 2026
Insultaba en la vía pública, se resistió a ser identificado por la Policía y fue demorado

De La Bahía Noticias

El Comando de Patrullas aprehendió a un hombre por desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad.

El hecho ocurrió anoche alrededor de las 21:20 en Indiada y D´orbigny.

El acusado fue identificado como Héctor Fernando Rosales, de 28 años, quien fue señalado por transeúntes por proferir insultos en la vía pública.

Al ser identificado, se tornó hostil e intentó agredir al personal policial, desoyendo las órdenes impartidas.

Finalmente, fue reducido y trasladado a la comisaría Cuarta por jurisdicción.

