Interrumpirán el suministro de agua en algunos sectores de Bahía por empalme de cañerías

Mañana, martes 4, se realizarán tareas de empalme de cañerías como parte de las obras de recambio de conductos que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.

Los trabajos se prevén en calle Donado en su intersección con las calles Santa Fe y Thompson.

Durante las tareas deberá interrumpirse el suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles Undiano, Chile, avenida Colón y Berutti.

Las maniobras también provocarán baja presión en los barrios Pedro Pico, Kilómetro 5, Pacífico y en el centro.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese período, cuidarlas y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.