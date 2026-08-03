Milei dijo que la alianza con EEUU es la “llave” para recuperar las islas Malvinas

El presidente Javier Milei afirmó este lunes que la alianza con el Gobierno de Estados Unidos es la “llave” para recuperar las islas Malvinas y culpó a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, de provocar “tensión” con el Gobierno británico por unas declaraciones sobre este asunto.

“Estados Unidos ha cambiado su visión estratégica del mundo, mira esto desde una perspectiva política y es necesario un aliado confiable en el paso del Atlántico al Pacífico. Argentina está cumpliendo con todas esas condiciones y esa es la llave que nos va a permitir recuperar Malvinas”, dijo Milei en una entrevista con Radio Mitre.

Sobre el reclamo soberano de Argentina, que en 1833 perdió el control del archipiélago atlántico -cuando pasó a manos británicas-, dijo: “La causa de Malvinas no es negociable y nosotros desde el regreso de la democracia somos los que más hicimos para el objetivo final, que es que las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y todo el espacio marítimo circundante vuelvan a la Argentina”.

Resaltó que, “por primera vez, la ONU obliga a Inglaterra a sentarse a dialogar”, una declaración que choca con el hecho de que hasta la fecha, y durante décadas, el organismo internacional solo ha emitido resoluciones no vinculantes a favor de Argentina y nunca hubo negociaciones oficiales entre Buenos Aires y Londres al respecto.

Milei añadió que “en la propia Inglaterra están divididas las aguas” porque “hay partes del espectro político que consideran que nos tienen que devolver las islas porque son nuestras”.

En la misma entrevista, criticó a su vicepresidenta Villarruel, quien en vísperas de las semifinales del Mundial 2026 había expresado vía redes sociales que Argentina se enfrentaría a “piratas usurpadores” e “invasores, y que ese encuentro se emparentaba con el conflicto por las Malvinas.

“Esa situación sí generó alguna tensión en Londres y hubo alguna comunicación con el país”, reconoció Milei, molesto por la intervención de Villarruel en este asunto, días después de que la vicepresidenta insinuara que el presidente padece problemas de salud mental.

Milei insistió sobre quien fue su socia en las elecciones de 2023 y hoy enemiga política: “Es alguien intrascendente dentro del Gobierno y todo el mundo sabe que es una opositora”.

También reconoció estar al tanto del proyecto de producción hidrocarburífera Sea Lion en una zona marítima reclamada por Argentina y cercana a las Malvinas, que está siendo desarrollado por empresas británicas e israelíes: “Hemos hecho los reclamos pertinentes y se está discutiendo en el plano diplomático”.

“Somos aliados de Estados Unidos e Israel, pero esa es una empresa privada. En un país serio no se hace injerencia en el sector privado”, argumentó.