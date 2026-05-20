jueves, mayo 21, 2026
Locales

Invitan a la Fiesta Patria que se realizará el sábado en el centro de Bahía Blanca

De La Bahía 915

El municipio de Bahía Blanca invitó a participar de la Fiesta Patria que se realizará el próximo sábado, de 15:30 a 19:30, en el centro bahiense .

Se detalló que para ello se peatonalizará las calles O´Higgins – Alsina, desde Brown hasta Dorrego.

Según se especificó, habrá espectáculos en diferentes escenarios y chocolate caliente en articulación con el Ejército.

La organización está a cargo de la Cámara de Comercio, la Corporación del Comercio, Industria y Servicios y el Municipio de Bahía Blanca.

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