Confirman un paro de docentes universitarios para la próxima semana

El Plenario de Secretarías Generales de la Federación Conadu Histórica, que integra de ADUNS, decidió este miércoles un paro total de actividades docentes en las universidades nacionales en la semana que va del 26 al 30 de mayo, lo cual coincide con la otra Federación Nacional Conadu.

Antes del 5 de junio, Conadu Histórica convocará a un nuevo plenario nacional donde se evaluará la continuidad del plan de lucha.

Al mismo tiempo, ADUNS informó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación envió hoy el instructivo de liquidación de salarios docentes y nodocentes de las universidades universales.

En ese sentido, detalló que “como hace 22 meses ininterrumpidamente, (el Gobierno nacional) impone un aumento unilateral, inconsulto e insuficiente de 1,5% de incremento más una suma fija máxima de $40 mil por cargo y proporcional a las horas trabajadas”.