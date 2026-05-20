Buscan implementar un Sistema de Identificación Digital con códigos QR en el cementerio de Dorrego

A partir de una iniciativa ideada por el vecino Ramiro Alonso, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ordenanza para crear un Sistema de Identificación Digital con códigos QR en el Cementerio Municipal de Coronel Dorrego.

La iniciativa propone vincular las sepulturas con información histórica, biográfica y comunitaria de las personas fallecidas mediante placas metálicas con códigos QR colocadas en tumbas, nichos, panteones y sepulturas.

Según el proyecto, los familiares directos podrán cargar de manera voluntaria datos como nombre y apellido, fechas de nacimiento y fallecimiento, reseñas biográficas, historias familiares, trayectorias laborales, participación comunitaria y fotografías, a través de un sistema digital con usuario y contraseña.

Además, la propuesta contempla la realización de un relevamiento general del cementerio, la sectorización de las tumbas y la instalación de una pantalla digital en el ingreso al predio para facilitar la ubicación de sepulturas.

El texto también faculta al Departamento Ejecutivo a firmar un convenio con la Escuela de Educación Técnica Nº 1 para el diseño del sistema tecnológico.

La iniciativa establece que la reglamentación deberá contemplar criterios de protección de datos personales y respeto a la memoria de las personas fallecidas.