miércoles, mayo 20, 2026
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La reparación de una cañería afecta el suministro de agua potable en tres barrios bahienses

De La Bahía Noticias

Una cuadrilla de operarios trabaja en la reparación de una cañería de agua en calle Francisca Hernández al 900, en Bahía Blanca.

“Estas tareas afectan el suministro en los barrios Los Chañares, Villa Bordeu y Don Ramiro, hasta su finalización”, remarcaron fuentes de la empresa ABSA.

A partir de lo expuesto, “se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio”.

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