Invitan a participar del Coro Municipal de Niños de Bahía Blanca

El Coro Municipal de Niños de Bahía Blanca invita a chicos y chicas de 7 a 13 años a sumarse a su propuesta artística.

Se trata de un espacio gratuito de música, aprendizaje y encuentro a través del canto colectivo, con ensayos, presentaciones y experiencias para crecer en comunidad.

La dirección está a cargo de Paula Antúñez y la asistencia de Ana Victoria Fernández.

Para informes e inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse al 4594037, interno 2408.