Abren inscripción para curso gratuito de Operador en Cuidados de Niños, Niñas y Adolescentes

El Centro de Formación Profesional 402 informó que se encuentra abierta la inscripción al curso gratuito de Operador en Cuidados de Niños, Niñas y Adolescentes.

Las personas interesadas podrán anotarse en la sede de Necochea 1015.

La capacitación se dictará de lunes a jueves y brinda formación para desempeñarse en instituciones y ámbitos comunitarios, con enfoque en la promoción de derechos y el bienestar integral.

Se solicita presentar dos fotocopias del DNI y certificado de estudios primarios o secundarios.

