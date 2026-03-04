Lula critica a Europa por privilegiar las armas sobre crisis del hambre

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este miércoles a los países de Europa por privilegiar la compra de más armas para su defensa y para recrudecer los conflictos armados, en vez de utilizar esos recursos para atender la crisis global de hambre que impacta a centenares de millones de personas en el mundo.

“Están discutiendo ahora en Europa el fortalecimiento del armamento de los países y su poder de defensa porque todo el mundo está pensando que se van a agravar los conflictos y por eso todos quieren más armas, todos quieren más bombas atómicas, todos quieren más drones, todos quieren más aviones de combate cada vez más caros”, señaló Lula.

El mandatario brasileño criticó la postura de los países europeos al señalar que la compra de armamentos “no construye ni produce alimentos”, sino todo lo contrario, “destruye y disminuye la producción de alimentos”, además de acabar con “todo lo que ya está plantado”, expresó Lula en la inauguración de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, celebrada en el Palacio de Itamaraty, sede de su Gobierno en Brasilia, la capital del país suramericano.

Ante esto, Lula instó a los jefes de Estado de los países que integran el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como miembros permanentes, para que prioricen la lucha contra el hambre en lugar de aumentar el gasto militar, reseña la prensa brasileña.

“Me inquieta saber que el hambre conmueve muy poco el corazón de los líderes mundiales”, declaró.

Ante esto, dijo que si los 2,7 billones de dólares que se gastaron en 2025 en armamento y conflictos, se hubiesen distribuido entre las 630 millones de personas que padecen hambre en el mundo, unos 4.285 dólares para cada persona, se habría demostrado que el problema sí es una prioridad política. (RT)