Trabajos programados en la red de agua afectarán a dos barrios de Bahía Blanca

La empresa ABSA anunció que mañana (jueves 5) se llevarán adelante trabajos de empalme de nuevas cañerías en la intersección de las calles Patagones y Humboldt.

Como consecuencia de las tareas que forman parte de las obras de reposición y recambio de cañerías afectadas por la inundación, se afectará el suministro en los barrios Luz y Fuerza y Taxistas.

Por esta razón, se solicitó a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.