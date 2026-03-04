jueves, marzo 5, 2026
Trabajos programados en la red de agua afectarán a dos barrios de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa ABSA anunció que mañana (jueves 5) se llevarán adelante trabajos de empalme de nuevas cañerías en la intersección de las calles Patagones y Humboldt.

Como consecuencia de las tareas que forman parte de las obras de reposición y recambio de cañerías afectadas por la inundación, se afectará el suministro en los barrios Luz y Fuerza y Taxistas.

Por esta razón, se solicitó a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.

