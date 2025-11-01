Invitan a una jornada para aprender a convivir con la celiaquía

Desde el Departamento de Educación Alimentaria de Región Sanitaria Uno se invita a participar de la jornada “Aprendiendo a convivir con la celiaquía”, una propuesta abierta para familias y público en general.

El encuentro busca compartir experiencias y brindar herramientas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con celiaquía.

La actividad es libre y gratuita y se realizará el jueves 6 de noviembre en el PEC de Leopoldo Marechal 2540.