sábado, noviembre 1, 2025
Nacionales

El Ministerio del Interior recuerda que debe justificarse la ausencia en las elecciones

De La Bahía 915

Tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Ministerio del Interior recordó que los ciudadanos que no concurrieron a votar deben justificar su ausencia para evitar las sanciones previstas en el Código Electoral Nacional.

El voto es obligatorio para los argentinos de entre 18 y 70 años y el trámite puede realizarse dentro de los 60 días posteriores a la elección.

La justificación puede gestionarse en línea, a través del sitio infractores.padron.gob.ar, o de forma presencial en la Secretaría Electoral, la Cámara Nacional Electoral o, en el exterior, en embajadas y consulados argentinos.

Comentarios

You May Also Like

Con Manu, San Antonio Spurs derrotó a Sacramento Kings 112-85

De La Bahía Noticias

Disuelven el ENRE y el ENARGAS y crean único ente regulador

De La Bahía Noticias

Malvinas: Argentina exige explicaciones a Gran Bretaña por las acciones de espionaje contra el país

De La Bahía Noticias