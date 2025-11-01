El Ministerio del Interior recuerda que debe justificarse la ausencia en las elecciones

Tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Ministerio del Interior recordó que los ciudadanos que no concurrieron a votar deben justificar su ausencia para evitar las sanciones previstas en el Código Electoral Nacional.

El voto es obligatorio para los argentinos de entre 18 y 70 años y el trámite puede realizarse dentro de los 60 días posteriores a la elección.

La justificación puede gestionarse en línea, a través del sitio infractores.padron.gob.ar, o de forma presencial en la Secretaría Electoral, la Cámara Nacional Electoral o, en el exterior, en embajadas y consulados argentinos.