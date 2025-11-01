sábado, noviembre 1, 2025
Nueva campaña en Bahía para acceder al SIU y asesoramiento anticonceptivo

La Secretaría de Salud del Municipio de Bahía Blanca invita a participar de la semana de colocación del Sistema Intrauterino Hormonal, conocido como SIU, y del asesoramiento sobre métodos anticonceptivos.

La campaña busca acompañar las decisiones reproductivas y no reproductivas de la comunidad.

Los turnos pueden solicitarse hasta el 7 de noviembre al número 291 4318841.

La atención se brindará en el Centro de Salud Héroes de Malvinas, ubicado en Caronti 76.

