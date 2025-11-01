“Los precios de los alimentos todavía están demasiado inflados”

El vicepresidente de la Confederación de Almaceneros, Fernando Savore, se refirió a la situación de las góndolas de alimentos y sus ventas y expresó que “todavía los precios de los alimentos están demasiado inflados”.

El directivo, dueño de un “comercio de cercanía” de 90 metros cuadrados, habló de la baja en las ventas a causa de que mientras sigue aumentando el precio de los servicios, “lo que no aumenta son los sueldos”, en diálogo con Radio Mitre.

“Cuando la familia cobra, paga la luz, el gas, internet, separa para el transporte, la prepaga, el alquiler y ve cuánto queda para llegar a fin de mes. Mucha gente me dice que después de pagar las tarjetas solo les queda el 30%”, sostuvo.

El vice además amplió: “Alguien me dijo que cobra el 29 y al 2 del día siguiente tiene que recurrir a la tarjeta”. Al aire, el dirigente dijo que en ese contexto los precios en general se mantienen aunque -reconoció- a mediados de octubre, cuando el dólar hizo pico, “alguna empresa cambió precios, pero el tema es que la gente no lo convalida”.

Por eso, “hay mercadería que uno deja de traer” y agregó que “gracias a Dios hay un montón de pymes” que ofrecen alternativas mucho más baratas. En cuanto a productos, dio como primer ejemplo el caso del pan lactal en bolsa de 600 gramos que para primera está a $7.000 “y el mismo pan, pyme, lo podemos vender en $2.500”.

Otro ejemplo ofrecido fue el de un producto lácteo: “Un yogur en sachet de un litro de primera marca hay que venderlo en $6.000, pero hay yogures de marcas pymes que se pueden vender entre $2.000 y $2.500. Tal cliente quiere ese yogur de marca y traigo un poquito. Si traigo más, no lo vendo”, explicó.

Según Savore, “todavía los precios de los alimentos están demasiado inflados”. Al respecto, recordó que en 2023 los almacenes llegaron a pagar de costo del kilo de arroz $4.000 y hoy ese mismo producto, de costo, está en $2.200.

Sobre su comercio, detalló: “En los últimos 15 días tuve más bajas que subas de precios, pero para eso hay que moverse. Tenemos un grupo de WhatsApp en que vamos chusmeando precios, oportunidades”, señaló.

Como consecuencias, señaló que según la consultora Scentia, mientras las ventas en comercios de proximidad aumentaron 9,4%, la venta en hipermercados cayó 2,1%; y agregó que “hay mucha compra hormiga”. (Ámbito)