Alertan sobre intentos de contacto falsos en nombre de la Superintendencia de Seguros de la Nación

Se detectaron intentos de contacto falsos que utilizan el nombre de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La advertencia fue emitida por el organismo, que recordó que no se comunica a través de WhatsApp ni de teléfonos personales.

Se recomienda a productores y asegurados utilizar únicamente los canales oficiales: el sitio web www.argentina.gob.ar/ssn, los correos con dominio @ssn.gob.ar, los teléfonos publicados en la página y las redes sociales verificadas.