lunes, noviembre 10, 2025
Nacionales

Alertan sobre intentos de contacto falsos en nombre de la Superintendencia de Seguros de la Nación

De La Bahía Noticias

Se detectaron intentos de contacto falsos que utilizan el nombre de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La advertencia fue emitida por el organismo, que recordó que no se comunica a través de WhatsApp ni de teléfonos personales.

Se recomienda a productores y asegurados utilizar únicamente los canales oficiales: el sitio web www.argentina.gob.ar/ssn, los correos con dominio @ssn.gob.ar, los teléfonos publicados en la página y las redes sociales verificadas.

Comentarios

You May Also Like

El Colegio de Escribanos bonaerenses y el gobierno avanzan en la regularización de dominios

De La Bahía Noticias

Arde San Lorenzo: Guede licenció tres días al plantel y se fue a Cataratas

De La Bahía Noticias

Agravan la acusación para la madre de Lucio y su pareja y ahora le imputan el abuso sexual del niño

De La Bahía Noticias