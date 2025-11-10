Tras perder la Copa Argentina, Argentinos será anfitrión de Belgrano en un duelo clave

En un duelo clave pensando en la clasificación a los playoffs, Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentarán el lunes, a las 21:15, en el Diego Armando Maradona, por la fecha 15 de la Zona A del Clausura.

El Bicho viene de caer en la final de la Copa Argentina, mientras que el Pirata acumula solo una victoria en los últimos seis partidos.

Argentinos buscará reponerse del duro golpe que significó perder la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia por penales, no solo porque el Bicho no sale campeón hace 15 años, sino que obtenía un cupo para disputar la Copa Libertadores 2026.

Igualmente, está cómodo en puestos de Sudamericana y aún tiene chances de jugar el máximo certamen continental.

Por el Clausura, el conjunto dirigido por Nicolás Diez viene de caer 2-0 ante Barracas y acumula apenas un triunfo en los últimos cuatro jugados.

Belgrano necesita una victoria en La Paternal para seguir dentro del top 8, a falta de una fecha para que finalice la fase regular; en caso de que no la consiga, seguramente saldrá de esos puestos.

El Pirata, que ganó solo uno de los últimos seis partidos disputados, viene de empatar sin goles en Victoria ante Tigre.

Lucas Passerini fue expulsado ante el Matador y será baja. La buena noticia es que Lucas Zelarayán no fue convocado por la Selección de Armenia para la próxima fecha FIFA, por ende estará a disposición de Zielinski para los últimos dos partidos. (NA)