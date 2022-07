Izquierdoz se va de Boca: Jugará en la Segunda División de España

Pese a que el entrenador de Boca, Hugo Ibarra, había asegurado este viernes que contaría con Carlos Izquierdoz una vez que se recupere de sus dolencias físicas, finalmente el Consejo de Fútbol rompió el silencio y afirmaron que el defensor emigrará al Sporting de Gijón de la Segunda División de España.

Las cosas entre el ex capitán y quienes manejan el Consejo del fútbol del Xenieze, con Juan Román Riquelme a la cabeza, no están bien y cada día la relación fue sumando capítulos que dejaron en claro la relación no tendría marcha atrás y este viernes, luego de la conferencia de prensa del técnico, fue Mauricio Serna quien desterró toda posibilidad de que el futbolista vuelve a vestir los colores azul y oro tras confirmar su salida.

“Hoy se va a terminar de cerrar su ida al Sporting de Gijón. Él nos lo ha pedido, por temas familiares. Boca está haciendo las gestiones”, aseguró “Chicho” quien es parte de la cúpula que lidera el fútbol.

“El cuerpo técnico nuevo, a la cabeza de Hugo Ibarra, tomó la decisión de que Izquierdoz no jugara el clásico. Después se lesionó y sigue recuperándose”, detalló en referencia a la actualidad del zaguero.

Además, ante la consulta de si el conjunto de La Ribera pierde a una pieza importante, Chicho soltó: “Lo evaluaremos con el tiempo. El tiempo termina poniendo las cosas en su lugar y dando la razón. Yo también fui capitán de Boca y a mi no me renovaron, me tocó irme y nunca pude volver, que era lo que más anhelaba”.

