Javier Milei anunciará la reforma del BCRA por cadena nacional

El presidente Javier Milei dará este jueves a las 20, por cadena nacional, los detalles del proyecto de ley que modifica la Carta Orgnánica del Banco Central.

Así lo confirmó esta mañana en conferencia de prensa el vocero presidencial Adrián Ravier.

El proyecto ingresaría por Diputados el próximo martes y forma parte de las reformas económicas que la Casa Rosada impulsará en el Congreso post receso invernal, que culmina este viernes.

“El presidente Javier Milei realizará una cadena nacional el próximo jueves a las 20, para explicar los ejes de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central”, anunció este martes el vocero desde su habitual conferencia de prensa de los martes.

En este sentido, el vocero añadió: “Es un tema fundamental para este Gobierno, porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación, y estos cambios en la carta orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”.