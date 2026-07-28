Tigre recibe a Nacional con una amplia ventaja por la Copa Sudamericana

Tigre y Nacional se enfrentarán este martes por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El “Matador” se impuso con claridad en Montevideo y ganó 3-0, por lo que tiene todo a favor para clasificarse a octavos y eliminar a un grande del continente.

El encuentro se disputará desde las 19:00, en el Estadio Jose Dellagiovanna, con arbitraje del brasileño Flavio De Souza y en el VAR lo acompañará su compatriota Wagner Reway. La televisación estará a cargo de ESPN 2.

El partido en el Gran Parque Central, por la ida, fue del equipo argentino de principio a fin. A los dos minutos de juego, Jalil Elías puso el 1-0 y en el final del primer tiempo Ignacio Russo amplió la ventaja para Tigre, mientras que en el cierre del encuentro Elías Cabrera selló la goleada luego de una gran jugada colectiva.

Sin embargo, la noche estuvo marcada por la emboscada que sufrieron hinchas del “Matador” a la salida de la cancha: una persona fue baleada y resultó herida, aunque evoluciona favorablemente. El hombre lastimado fue trasladado al Hospital del Cerro, donde recibió atención médica ya que la bala había impactado en uno de sus brazos. De cara a la vuelta, los fanáticos del “Bolso” viajarán a Argentina pero se aumentarán las medidas de seguridad.

En el ámbito local, un Tigre repleto de suplentes cayó 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto como visitante en el arranque del Torneo Clausura mientras que Nacional no jugó porque su duelo contra Progreso fue postergado.

El ganador enfrentará a Montevideo City Torque de Uruguay en la próxima ronda.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Nacional (U):Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Juan García, Baltasar Barcia; Maximiliano Silvera, Alexander dos Santos y Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Hora: 19:00.

Árbitro: Flavio De Souza (BRA).

VAR: Wagner Reway (BRA).

Estadio: José Dellagiovanna.

TV: ESPN 2.