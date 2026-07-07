Julián Álvarez: “Ha sido nuestro mejor partido en los últimos años”

El delantero de la selección argentina Julián Álvarez dijo este martes que la apoteósica remontada lograda este martes por 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 es fruto del “mejor partido en los últimos años” de la Albiceleste.

“Creo que es uno de los partidos más importantes o el mejor partido en los últimos años de la selección argentina por cómo se dio todo, por la instancia en la que estamos en el Mundial”, explicó Álvarez.

“Hoy la verdad que con el 2-0 nos veíamos un poco golpeados, ya quedaba poco tiempo, pero siempre sacamos algo más luchando hasta el final”, añadió en referencia a la vertiginosa remontada que volteó el partido en solo 13 minutos, con el último gol ya en el descuento.

Al ser preguntado por si las cualidades que está exhibiendo Argentina en el torneo vienen del corazón o del “potrero”, el delantero del Atlético de Madrid dijo que es “un poco de todo”.

“Es un equipo que se adapta a cualquier cosa, dejamos todo dentro de la cancha, demostramos el carácter. Y lo que decía recién; la gente, el corazón de los argentinos siempre es algo que empuja”, detalló.

En ese sentido, Álvarez solo tuvo palabras de agradecimiento para la hinchada que hoy llenó las gradas del Mercedes Benz de Atlanta.

“Siempre nos llega su cariño, su apoyo, que es muy importante para nosotros. Acá nos sentimos como locales y eso es una fuerza muy importante y que siempre nos va hacer dejarlo todo en la cancha como se dio hoy”, remató.

Tras su victoria en Atlanta por 3-2 ante Egipto, Argentina se las verá en cuartos de final con el ganador del Suiza-Colombia en Kansas City el próximo 11 de julio. (EFE)