Justicia investiga posible red de trata, tras desaparición de recién nacido

La Justicia argentina investiga una posible red de trata de personas, que involucra a una clínica bonaerense, tras la desaparición de un bebé dado a luz por una niña de doce años que había sido violada y el hallazgo de ocho fetos.

La investigación se inició después de que una niña de doce años embarazada de ocho meses por una violación fuera localizada en la Clínica Santa María, en Villa Ballester (provincia de Buenos Aires), a más de 1.100 kilómetros de su hogar, en la provincia de Santiago del Estero.

Según autoridades de Santiago del Estero, la niña abandonó, junto a su madre el pasado 21 de abril, una clínica de la provincia en la que estaba ingresada con el objetivo de realizarse un aborto. Tras una intensa búsqueda, se logró rastrear el traslado de la menor a la Clínica Santa María.

Santiago Bridoux, fiscal de la localidad de Monte Quemado, donde vive la niña, dijo -en diálogo con el canal TN- que hay dos hombres prófugos con pedido de captura por la violación y expresó que se está investigando su posible participación en el traslado de la menor a Buenos Aires, en paralelo con otra línea de investigación enfocada en una fundación vinculada a la clínica.

Según un comunicado policial, tras el arribo de los agentes de las fuerzas de seguridad a la clínica, el director del centro de salud negó la presencia de la menor y de su madre, aunque luego se corroboró su presencia.

La madre de la niña declaró luego que desconocía el paradero o el estado del bebé que había parido su hija, lo que desató las sospechas tanto de una posible red de trata de personas como de una posible interrupción del embarazo en la clínica.

Durante la inspección, los efectivos hallaron además ocho fetos humanos en el establecimiento, que serán sometidos a peritajes de ADN.

Hasta el momento, no hay detenidos, mientras los investigadores intentan determinar si alguno de los restos hallados corresponde al embarazo de la niña o si el bebé pudo haber nacido con vida y haber sido entregado.

Según el fiscal, la menor “está bien de salud y en su casa”, mientras continúa la investigación para esclarecer el caso.

La causa por presunta trata de personas se complementa con una investigación por “averiguación del ilícito”, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación N°7 del Departamento Judicial de San Martín que busca determinar responsabilidades penales por los restos biológicos hallados y esclarecer la situación de la menor. (EFE)