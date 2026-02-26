Avanza el reasfaltado en un tramo de calle Panamá

El municipio de Bahía Blanca anunció que comenzaron los trabajos de reasfaltado en el tramo comprendido entre San Juan y Primera Junta de calle Panamá.

“Estas tareas permitirán mejorar la circulación, optimizar la seguridad vial y brindar una mejor calidad de vida a vecinos y vecinas del sector”, explicaron desde el gobierno municipal.

“Seguimos trabajando, con intervenciones planificadas en distintos puntos de la ciudad, para tener calles más seguras y transitables”, agregaron.