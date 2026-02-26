jueves, febrero 26, 2026
Avanza el reasfaltado en un tramo de calle Panamá

De La Bahía Noticias

El municipio de Bahía Blanca anunció que comenzaron los trabajos de reasfaltado en el tramo comprendido entre San Juan y Primera Junta de calle Panamá.

“Estas tareas permitirán mejorar la circulación, optimizar la seguridad vial y brindar una mejor calidad de vida a vecinos y vecinas del sector”, explicaron desde el gobierno municipal.

“Seguimos trabajando, con intervenciones planificadas en distintos puntos de la ciudad, para tener calles más seguras y transitables”, agregaron.

