River recibe a Banfield en la despedida de Gallardo

River recibirá este jueves a Banfield, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en un partido que marcará el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico del “Millonario”.

El encuentro, que estáprogramado para las 19:30, se llevará a cabo en el estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.El árbitro designado fue Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.

River llega a este encuentro en un flojísimo momento, ya que acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y la sequía de triunfos se extiende a cuatro encuentros porque previamente había empatado con Rosario Central.

Es por esto queel equipo de Núñez está 10° en la Zona B con solo siete unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Esta grave situación deportiva derivó en la renuncia de Gallardo, quien anunció que el partido de este jueves será el último suyo como director técnico de River, lo que dará fin a un muy flojo segundo ciclo en la institución.

Durante el encuentro se espera que el hincha haga sentir su disconformidad con los jugadores y la dirigencia, mientras que reconocería a una figura como Gallardo, que es el DT más ganador en la historia del club.

Banfield, por su parte, viene de tener una muy buena actuación en la última fecha ante Newell´s, equipo al que goleó 3-0 para escalar hasta la octava posición en la Zona B con siete unidades. (NA)