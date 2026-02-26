A mediados de marzo se realizará el juicio por el femicidio de Yoselie Agustina Herrera

El juicio oral por el femicidio de Yoselie Agustina Herrera Nadal se llevará a cabo del 16 al 19 de marzo.

Según la causa, el ataque se produjo entre el 26 y el 27 de noviembre de 2022 en el interior del domicilio ubicado en Garibaldi 437, cuando Jorge Rubén Rojas le habría causado la muerte a su pareja.

La fiscalía sostuvo que todas estas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género, basado en una relación desigual de poder entre la víctima y el imputado.

Rojas llega a juicio imputado de delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género.

El juicio estará a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 y se llevará a cabo en el Palacio de Tribunales ubicado en Estomba 34 de Bahía Blanca.