A mediados de marzo se realizará el juicio por el femicidio de Yoselie Agustina Herrera

De La Bahía Noticias

El juicio oral por el femicidio de Yoselie Agustina Herrera Nadal se llevará a cabo del 16 al 19 de marzo.

Según la causa, el ataque se produjo entre el 26 y el 27 de noviembre de 2022 en el interior del domicilio ubicado en Garibaldi 437, cuando Jorge Rubén Rojas le habría causado la muerte a su pareja.

La fiscalía sostuvo que todas estas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género, basado en una relación desigual de poder entre la víctima y el imputado.

Rojas llega a juicio imputado de delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género.

El juicio estará a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 y se llevará a cabo en el Palacio de Tribunales ubicado en Estomba 34 de Bahía Blanca.

