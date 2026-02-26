Sarampión: modifican el calendario nacional de vacunación

El Ministerio de Salud modificó el Calendario Nacional de Vacunación y estableció que la aplicación de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y parotiditis) en dos dosis: la primera a los 12 meses y la segunda entre los 15 y 18 meses de edad.

Esta medida “busca reducir la susceptibilidad en la población infantil y fortalecer la protección contra enfermedades altamente transmisibles”.

Además, se establece que las cohortes nacidas entre 2021 y junio de 2024 completarán su esquema de vacunación a los 5 años.

La resolución responde “a la necesidad de prevenir brotes de sarampión y rubéola, alineándose con recomendaciones internacionales y evaluaciones de salud pública”.