jueves, julio 9, 2026
Espectáculos

Justin Bieber se suma al espectáculo del intermedio de la final del Mundial

De La Bahía 915

El cantante de pop Justin Bieber será uno de los protagonistas de un espectáculo repleto de estrellas durante el descanso de la final del Mundial de fútbol, el 19 de julio, anunció la FIFA este miércoles.

Bieber se unirá a los artistas ya anunciados —Madonna, Shakira y BTS— en el espectáculo de 11 minutos, la primera actuación musical en el descanso de un Mundial, según un comunicado de la federación de fútbol.

La final del Mundial tendrá lugar en East Rutherford, en Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York. (Reuters)

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