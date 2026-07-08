Cayeron los mercados financieros de la Argentina: los inversores miran el conflicto en Medio Oriente

Los mercados financieros de Argentina operaron en baja el miércoles, en la última sesión de la semana antes de dos feriados, con la atención de los inversores puesta en el conflicto entre EE.UU. e Irán, en Oriente Medio.

La intensificación de las tensiones en el estrecho de Ormuz se da luego de los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que la tregua con Irán podría haber llegado a su fin.

Las declaraciones de Trump provocaron un alza en los precios del petróleo y reavivaron temores de una mayor inflación y de un incremento en las tasas de interés.

La bolsa de Buenos Aires, el índice S&P Merval, cerró con una caída del 0,67%, donde los papeles del BBVA lideraron la baja con un 3,2%.

“Trump afirmó hoy que el alto el fuego entre Washington y Teherán llegó a su fin”, expresó la consultora Max Capital.

Añadió que las declaraciones del presidente estadounidense hicieron llevar el precio del crudo “a su nivel más alto en dos semanas (…) Si bien el precio permanece muy por debajo de los máximos alcanzados durante el conflicto, el movimiento fue suficiente para reavivar las preocupaciones inflacionarias”.

En el ámbito local, el Gobierno argentino anunció la aprobación de préstamos con tres bancos por hasta 3.200 millones de dólares con garantías de diferentes organismos multilaterales, según informó el viernes en el Boletín Oficial.

“Tres resoluciones publicadas hoy (…) formalizaron el paquete de financiamiento externo respaldado por garantías de organismos multilaterales que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, había anunciado previamente”, remarcó Max Capital.

El Ministerio de Economía, liderado por el ministro Luis Caputo, presentó a inicios de la semana el programa financiero del país para lo que resta del año y para 2027.

Los funcionarios explicaron que entre las fuentes de financiamiento para afrontar importantes vencimientos que el país tendrá el año próximo, la nación sudamericana contará con préstamos de organismos multilaterales, privatizaciones y emisión de bonos locales.

La tercera economía de América Latina realizará esta semana un pago de deuda en moneda extranjera por unos 4.400 millones de dólares.

Por su parte, los bonos argentinos en la plaza extrabursátil retrocedieron en promedio un 0,4%, mientras que el riesgo país se mantenía en niveles de 408 puntos básicos (2000 GMT).

La moneda argentina, el peso, en el segmento mayorista de cambios se apreció un 0,30% a 1.488 unidades por dólar y finalizó estable en la semana.

El ministro de Economía de Argentina, Luis “Toto” Caputo, anunció en su cuenta de la red social X que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará el país a fin de mes, invitada por el presidente Javier Milei.

Los bancos y el mercado extrabursátil de bonos argentinos se mantendrán cerrados el jueves y viernes por la celebración del “Día de la Independencia” y de una jornada no laborable con fines turísticos, retornando a sus horarios habituales el lunes.

Por su parte, la bolsa de comercio de Buenos Aires mantendrá una jornada con negociación el viernes, pero sin liquidación. (Reuters)