Juzgan al exdirector de una escuela de Patagones por sustraer fondos para realizar obras

Desde el 18 al 20 de mayo, en dependencias del Tribunal Oral Criminal Nº 2 se realizará el juicio oral y público para analizar la conducta de Rodrigo Oscar Boelter, exdirector de una escuela de San Blas, por sustraer fondos que eran enviados desde la Nación para realizar obras en el establecimiento.

Según la causa investigada por el fiscal Gustavo Zorzano, los hechos ocurrieron entre el 22 de enero y el 21 de septiembre de 2016 cuando el acusado se desempeñaba como responsable de la Escuela de Educación Secundaria (E.E.S.) N° 5 de Bahía San Blas -Partido de Patagones-.

En el marco del Plan Mejora Institucional de Nivel Secundario, financiado por el Ministerio de Educación de la Nación articulando con la Provincia de Buenos Aires, se acreditaban sumas de dinero en una Tarjeta Ticket Nación a nombre de Boelter para realizar distintas obras.

En la denuncia realizada por un grupo de consejeros escolares de Patagones, se afirma que Boelter realizó una serie de extracciones cuando ya no ejercía ese cargo, ya que se encontraba en uso de licencia desde el 10 de diciembre de 2015 porque había asumido como presidente del Consejo Escolar de Patagones.

Durante la investigación, se lograron corroborar esas afirmaciones y se recolectó material probatorio que permitió elevar la causa a juicio para su análisis en debate oral.

Fue así que sustrajo diversos montos perjudicando el erario público y el establecimiento educativo aprovechando que aún tenía en su poder la tarjeta.

Boelter llega a juicio acusado de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.