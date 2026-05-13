Piden 20 años de prisión para un hombre acusado de matar de golpes a otro

El fiscal Jorge Viego solicitó la pena de 20 años de prisión para Jonatan Arroyo acusado de matar a golpes a Máximo Boccio y golpear de manera brutal a su esposa en una casa en Mendoza al 1200.

El representante de la familia, Pablo Storni, adhirió a la calificación formulada por la fiscalía y pidió la pena de 27 años de prisión para el acusado.

En tanto, el abogado Joaquín Maldonado Santi reclamó la absolución de su defendido por entender que no se vio acreditada su participación en el hecho.

El fallo del Tribunal Oral Criminal N° 2 se conocerá el próximo martes 19 de mayo.

Según la causa, el hecho ocurrió el 11 de octubre de 2024 cuando Arroyo habría golpeado a Boccio en distintas partes de su cuerpo y le provocó lesiones que le ocasionaron la muerte.

Además, en las mismas circunstancias, el imputado golpeó a Elsa Elena Benedetti, la esposa de Boccio y le produjo lesiones graves como hematomas múltiples en el rostro y fractura del hueso maxilar.

La mujer dijo en el juicio que por los golpes que recibió sufre una amnesia que no le permite recordar nada de lo sucedido ese día, en el que estuvo casi 12 horas inconsciente.

Afirmó que cuando se despertó en horas de la madrugada fue a la casa de su vecina a pedirle ayuda, que vio sangre por toda la casa, pero que no vio a su marido.

Benedetti fue llevada a un hospital donde estuvo internada varios días.

Las tareas investigativas y pruebas recolectadas durante la instrucción lograron vincular a Arroyo -inquilino de un departamento propiedad de las víctimas- como el presunto autor del hecho.