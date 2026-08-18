Juzgarán a un hombre por un violento robo

Durante los días jueves 20 y viernes 21, en dependencias del Tribunal Oral Criminal Nº 1, se desarrollará el debate oral y público para analizar la conducta de Emanuel Alejandro Colo quien se encuentra detenido por un violento robo ocurrido en Punta Alta.

Según la causa investigada por la fiscalía N°12, el hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2024 cuando el acusado y un cómplice habrían escalado un paredón de casi tres metros para acceder a la vivienda ubicada en calle Bernardo de Irigoyen al 1100, previo el vidrio de un ventanal, para sorprender a la dueña de 71 años.

Ya dentro del domicilio, los acusados golpearon a la mujer con una patada en los tobillos y golpes de puño en la cara, brazos, tórax y espalda, para luego llevarla al comedor, y mientras uno de los masculinos le presionaba el cuello, el otro revisaba toda la casa.

Luego de eso, rompieron el celular de la mujer, la ataron de pies y manos con alambres, y le colocaron una media en la boca, mientras le exigían la entrega de una suma de dinero.

Finalmente, se llevaron entre 4.500 y 6.000 dólares y unos 2.000 euros, para luego darse a la fuga por una medianera.

Colo llega a juicio acusado del delito de robo doblemente agravado por escalamiento y por lesiones graves, daño y privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida con violencia y amenazas.