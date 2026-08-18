Empalme de cañerías afectarán el suministro de agua en un sector de Bahía

La empresa ABSA informó que mañana (miércoles 19) se realizarán tareas de empalme de cañerías como parte de las obras de recambio de conductos que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.

Los trabajos se ejecutarán en la esquina de 25 de Mayo y Chile y afectarán el servicio en el cuadrante comprendido por las calles: Chile, Undiano, Berutti y Donado.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y durante ese período, cuidarlas y solo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.