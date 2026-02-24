La banda U2 publica un cortometraje sobre Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa

La banda irlandesa U2 publicó este martes un cortometraje grabado en el frente de batalla de Ucrania, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa.

El cuarteto dublinés colgó hoy en la plataforma YouTube el videoclip al que acompaña su nueva canción ‘Yours Eternally’, en la que colaboran el artista inglés Ed Sheeran y el músico ucraniano Taras Topolia, quien ha combatido en la guerra en su país.

El cortometraje, de casi cinco minutos, fue filmado en diciembre de 2025 por el director Ilya Mikhaylus, empotrado con su equipo de grabación en la conocida Brigada Jartia, como anticipo de un documental de larga duración que verá la luz durante este año.

A invitación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el líder de U2 y su guitarrista, Bono y The Edge, repectivamente, visitaron Kiev en 2022 y llegaron a tocar en el metro de la capital, al tiempo que entablaron amistad con Topolia, a quien citan como inspiración para componer ‘Yours Eternally’.

Este tema adopta la forma de una carta escrita por un soldado en servicio activo que tiene un «espíritu audaz y travieso» y que coincide con el del pueblo ucraniano.

La canción forma parte del EP ‘Days of Ash’ (Días de Ceniza), lanzado por sorpresa por U2 la pasada semana, en el que se incluyen otros cuatro temas sobre la actual situación política del mundo, después de nueve años sin sacar música nueva.

En una publicación en redes sociales, la banda dublinesa definió este nuevo trabajo como una colección canciones y un poema que supone «una respuesta a la actualidad, inspirado en las numerosas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente por la libertad».

«Creemos en un mundo en el que las fronteras no se borran a la fuerza. Donde la cultura, el lenguaje y la memoria no se silencian con el miedo. Donde la dignidad de la gente no es negociable», agregó U2 en ‘Propaganda’, el fanzine oficial de la banda que cumple 40 años desde que su primera publicación en 1986.

U2, formada en Dublín en 1976, está compuesto por Bono, como vocalista principal; The Edge, a cargo de la guitarra y los teclados, Adam Clayton al bajo y Larry Mullen Jr a la batería.

El último material de U2 sigue la estela de otros artistas como el estadounidense Bruce Springsteen, que el pasado enero lanzó la canción ‘Streets of Minneapolis’ para denunciar la represión del servicio federal de Inmigración y Fronteras (ICE) en esta ciudad. (EFE)