La carne argentina llega a la feria más importante del mundo árabe en Dubai

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participará junto a destacadas compañías exportadoras en la Gulfood 2026, la feria de alimentación más relevante del mundo árabe, que se desarrollará entre el 26 y el 30 de enero en Dubái.

La presencia forma parte de la estrategia de diversificación de mercados del Argentine Beef, y será una de las cuatro ferias internacionales en las que el Instituto tendrá participación este año.

En estos encuentros también participan organismos homólogos de los principales países productores, como el INAC de Uruguay, el ABIEC de Brasil, el MLA de Australia, la US Meat Export Federation de Estados Unidos, el AHDB del Reino Unido y el Bord Bia de Irlanda.

“Es una feria muy importante para nosotros, no sólo por el país en el que se organiza, sino porque se trata de una región que se consolida año tras año y nos permite diversificar los destinos de la carne argentina”, destacó Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

Breitschmitt subrayó que se trata de un mercado que exige el rito religioso halal, y que la Argentina está preparada para ofrecer su producto más emblemático bajo esos estándares.

Por su parte, Mario Ravettino, vicepresidente del Instituto, agregó: “El mercado halal se intensifica de manera permanente por la cantidad de consumidores musulmanes dispersos en distintos países del mundo. No sólo en esta región: también en Europa, Estados Unidos y en las grandes naciones asiáticas”.

La feria, que consolida su liderazgo como la más importante de la región, se realizará este año en dos predios de gran magnitud: el Dubai World Trade Centre y el Dubai Exhibition Centre.

El sector de carnes tendrá una exhibición sin precedentes, reuniendo a los principales exportadores, productores y procesadores del planeta.

Según los exportadores, mientras el mercado europeo se encuentra maduro, el americano en expansión y China ya desarrollado, los grandes desafíos para la carne argentina siguen siendo el sudeste asiático y el mundo árabe.

Las firmas que acompañan al IPCVA en esta edición son: Offal Exp, Frimsa, Industrias Frigoríficas Sur, Frigorífico Rioplatense, Grupo Lequio, Frigorífico Bermejo, Azul Natural Beef, Bustos Beltrán y Argall.