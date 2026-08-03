La Ciudad de Buenos Aires fue uno de los destinos urbanos más elegidos estas vacaciones de invierno

La Ciudad de Buenos Aires recibió más de 590.000 visitantes durante las vacaciones de invierno, quienes generaron un impacto económico superior a los 190.000 millones de pesos, informó la CAME.

La ocupación hotelera promedió el 68%, con niveles superiores al 75% en los establecimientos de tres estrellas, con una presencia de turistas nacionales.

Durante el receso se realizaron más de 500 actividades, entre ellas la Exposición Rural de Palermo, propuestas infantiles del Teatro Colón, la programación de la Usina del Arte y el Buenos Aires Fan Fest.

También se desarrolló una agenda de espectáculos, museos, ferias y actividades gratuitas en distintos barrios de la ciudad.