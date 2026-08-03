Las vacaciones de invierno tuvieron la menor cantidad de turistas de las últimas cuatro temporadas en la Provincia

Las vacaciones de invierno registraron uno de los desempeños más bajos de los últimos años en gran parte de la provincia de Buenos Aires, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Entre el 17 y el 26 de julio se movilizaron 296.000 turistas, un 21,2% menos que en 2025 y el registro más bajo de las últimas cuatro temporadas. En el segundo fin de semana del receso se movilizaron 201.000 turistas, más del doble que en el primero, cuando fueron 95.000.

En la Costa Atlántica, la ocupación hotelera se mantuvo por debajo de las expectativas, mientras que algunos destinos del interior lograron mejores resultados.

San Pedro (90%) y Tapalqué (82,5%) encabezaron el ranking de ocupación, seguidos por Balcarce (60%), Tigre (58%), Lobos (55%), Pinamar (52,5%), Chascomús (51%), Carhué (46%), Mar del Plata (45%), Miramar (44%) y Partido de La Costa (44%).

La Costa Atlántica registró niveles de ocupación inferiores a los habituales, con Mar del Plata iniciando el receso con reservas cercanas al 30%, mientras que algunos destinos del interior obtuvieron mejores resultados.

Tandil, por su parte, registró ocupaciones hoteleras del 50% al 60%, aunque las cabañas alcanzaron niveles del 80% al 85%. En toda la provincia predominaron las reservas de último momento, las escapadas cortas y un consumo más moderado.