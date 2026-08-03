Milei vuelve a acusar a Lula da Silva de ladrón y lo llamó “corrupto”

El presidente Javier Milei calificó nuevamente este domingo a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de “ladrón” y lo tildó también de “corrupto”, días después de que una declaración similar desencadenara una crisis diplomática entre ambos países.

“Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, por lo cual también es cierto lo de presidiario”, expresó Milei sobre Lula durante una entrevista con la señal LN+.

“No sólo eso: lo liberaron por una falla del procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto es ladrón y es un corrupto”, añadió, tras ser consultado sobre sus declaraciones de la semana pasada en São Paulo, que desataron un episodio de tensión entre ambos países.

Durante su discurso en la convención del Partido Liberal (PL) de Brasil en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, el mandatario argentino calificó el pasado sábado a Da Silva de “ladrón”, entre otros agravios que llevaron al dirigente brasileño a llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocar al embajador argentino en Brasilia.

"Íbamos camino a convertirnos en Cuba con escala en Venezuela" El presidente @JMilei se refirió a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y a cómo impacta en la economía de los argentinos. En LN+ pic.twitter.com/G0uV6q4A9L — La Nación Más (@lanacionmas) August 3, 2026

Consultado este domingo por aquellas declaraciones, Milei insistió en que dijo la verdad y, preguntado por la agresividad de sus palabras, respondió: “Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar”.

Durante la entrevista, Milei se refirió a la posibilidad de “cambiarle el signo” político a Brasil, y subrayó que, desde su desembarco en la política argentina, buena parte de los gobiernos de la región han girado hacia la derecha: “Cuando yo arranqué esta carrera en el 2021, había un solo país azul y todo era rojo. Hoy es mayoritariamente azul y lo que pasa es que no se ve en el mapa porque Brasil está rojo”.