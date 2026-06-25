La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves dejar firme la cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir con la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

El fallo llega luego del acuerdo entre Capital Humano y las universidades, por lo que no tendrá un efecto económico por fuera de lo previsto por Nación. Sin embargo, representa un aval a la legislación y al Parlamento.

Al rechazar el recurso del Gobierno por falta de sentencia definitiva, se mantiene por ahora la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

A principio de mes, el ministerio que conduce Sandra Pettovello firmó un acuerdo con las universidades públicas para destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema educativo, luego de más de dos años de reclamos, marchas, paros y una disputa judicial que recién este jueves tuvo su final.

El entendimiento fue suscripto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales docentes y no docentes. Según informó la cartera nacional, el acta establece una recomposición salarial del 24,33% para el sector universitario. (Ámbito)