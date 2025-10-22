La historia detrás del video viral del barco en la ruta 40

Lo que parecía el regreso de un tranquilo viaje familiar se transformó en uno de los momentos más insólitos y virales del fin de semana.

Un enorme catamarán apareció en medio de la ruta nacional 40, obligando a los automovilistas a orillarse para dejarlo pasar.

El inusual cruce ocurrió en plena estepa patagónica y fue registrado por Pablo Manuel, periodista del grupo La Opinión Austral y conductor del programa “La Mañana de LU12” en LU12 AM680 de Río Gallegos.

En el video, que rápidamente se volvió viral, se escucha el divertido intercambio entre los ocupantes del vehículo y la exclamación que lo hizo famoso:

-¡Ponete en la banquina, gordo, no pasa, no pasa!

-Ya sé, ya sé.

-Te está haciendo señas para que vayas a la banquina.

-Paso igual, pasa.

-¡Tirate a la banquina!

-Sí, pero sí pasa…

-¡No! Ahí, ahí, ¡me da miedo!

-¡Ay, chicos!

Según se supo, el camión transportaba la embarcación desde El Calafate hasta El Chaltén, ocupando casi todo el ancho de la ruta.

El operativo contaba con una camioneta escolta, cuyos ocupantes hacían señas a los conductores para que despejaran el paso del enorme barco, que avanzaba lentamente sobre el asfalto.

Pablo Manuel decidió compartir las imágenes en sus redes, sin imaginar la repercusión que tendría.

En su programa radial relató entre risas que se trataba de su primer video viral, y que en pocas horas superó los millones de reproducciones, convirtiéndose en un auténtico fenómeno viral nacido en el corazón de la Patagonia. (La Opinión Austral)