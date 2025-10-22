El seleccionado sub 15 de la Liga del Sur inicia la serie final por el título ante Tandil

La Selección Sub 15 de la Liga del Sur visita esta noche a la Liga Tandilense de Fútbol en el Estadio General San Martín, por la Final de Ida del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.

Con el título de la categoría en juego, el representativo local, último campeón del certamen, inicia la serie final en busca de la gloria.

La delegación de la Liga del Sur, que partió en el día de ayer hacia Tandil, está integrada por Francesco Magariños, Zlatan Theaux, Santino Castiglioni, Max Lanari, Lautaro Cruz Delgado, Lázaro Henkel, Ian Meriño, Benjamín Mordeglia, Francesco Bigi, Gino Diomedi, Thiago Peña, Agustín Dumrauf, Valentín Hormazábal, Gonzalo Fernández, Agustín Schell, Thiago Bedolla, Lautaro Arango, Lucas Busachelli y Benjamín Garzón.

La revancha se llevará a cabo la próxima semana en Bahía Blanca.