Puerto Madryn: allanaron a una mujer por usar la tarjeta de un veterano de Malvinas para compras millonarias

La casa de una mujer, acusada de usar la tarjeta de un veterano de Malvinas para millonarias compras online, fue allanada en la ciudad de Puerto Madryn, luego de que se verifique que la señalada usó las claves del plástico de la ex pareja de su madre.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que una mujer, de 36 años, fue allanada en su vivienda de la calle Estivariz al 1900 de Puerto Madryn, acusada de haber utilizado la tarjeta de débito de un veterano de Malvinas para realizar millonarias compras.

El procedimiento contra la acusa, identificada como Patricia Guadalupe Vega, resultó positivo con el secuestro de su celular, el cual será analizado por los investigadores.

La pesquisa fue dispuesta por la jueza penal María Inés Bartels, a solicitud de la fiscal general María Angélica Cárcano, y llevada a cabo por la División de Investigaciones de la Policía del Chubut, a cargo del comisario Martín Díaz Baldi.

Según la investigación, Vega habría tenido acceso a las claves de la cuenta cuando su madre mantenía una relación con el damnificado. Se comprobó que, a través de su celular, “habría efectuado pagos en Pedidos Ya, Google, Netflix, Prime Video, Shein y Mercado Libre, entre otras plataformas”.

Las operaciones se extendieron durante varios meses y provocaron un perjuicio económico estimado en más de $4 millones. La víctima, un hombre de 62 años, detectó los consumos no autorizados al revisar los movimientos de su tarjeta del Banco Nación y realizó la denuncia. (NA)