“La inflación de abril podría estar más cerca del 2% que del 3%”

La directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto, proyectó que el índice de inflación de abril arrojaría una sorpresa positiva para el Gobierno, ubicándose probablemente “más cerca del 2% que del 3%”.

Esta cifra marcaría un punto de inflexión fundamental en la economía argentina, logrando quebrar finalmente la racha alcista que caracterizó a los últimos meses y ofreciendo un respiro al equipo económico.

Durante el diálogo en la AM990, la especialista explicó las razones detrás de esta desaceleración y remarcó la importancia de consolidar la tendencia. “El dato de abril viene con una carga menor de arrastre y una estabilidad más marcada en alimentos”, señaló la experta para fundamentar su pronóstico.

Según su análisis, este escenario permite una tregua temporal en la escalada de costos, aunque advirtió que el desafío principal reside en transformar esta baja puntual en un proceso de desinflación permanente que no dependa exclusivamente del atraso en el tipo de cambio.

Respecto al esquema monetario, Dal Poggetto fue contundente al analizar la estrategia oficial de utilizar el dólar como ancla. “La inflación baja pero el costo de vida en dólares sube”, afirmó durante la entrevista, poniendo el foco en la pérdida de competitividad que sufren diversos sectores productivos.

Para la directora de EcoGo, el éxito del programa actual depende de la capacidad de la gestión para “gestionar la transición hacia un régimen de mayor libertad sin disparar nuevamente los precios regulados”, un equilibrio que calificó como extremadamente delicado para los meses venideros.

Finalmente, la nota en Radio Splendid cerró con una evaluación sobre el impacto del consumo y la recesión en este nuevo índice inflacionario. La economista sostuvo que la caída en las ventas funciona como un freno natural para los aumentos, pero planteó dudas sobre cuánto margen de tolerancia social existe antes de una necesaria reactivación.

Con el dato de abril en el horizonte cercano, Dal Poggetto concluyó que, si bien el número genera expectativas favorables, la sostenibilidad del plan requiere “reformas de fondo que otorguen certidumbre sobre el repago de la deuda y el crecimiento genuino” más allá del corto plazo. (NA)