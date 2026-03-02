La inflación en febrero en Bahía Blanca fue de 2,31%, informó el IPC On Line

El IPC On Line informó este lunes que la inflación en febrero en Bahía Blanca fue de 2,31%, “marcada por la suba de Vivienda y servicios básicos, principal motor del índice, y por incrementos también relevantes en Esparcimiento y Alimentos y bebidas.

En el centro de la tabla aparecen variaciones moderadas, pero generalizadas: Transporte y comunicaciones, Otros bienes y servicios, Equipamiento del hogar y Salud.

Del lado contractivo, Indumentaria (-4,61%), que opera como ancla desinflacionaria, y Educación (-0,24%), que muestra un leve ajuste a la baja.

Estos datos dejan “un cuadro de alta dispersión por capítulos: inflación positiva y bastante extendida, pero con una corrección puntual fuerte que amortigua el promedio general”.

El acumulado del IPC Online de Bahía Blanca a febrero de 2026 fue del 28,78%, prácticamente igual al mes precedente. La inflación acumulada en el año ya alcanza a 4,21 %.

En enero, la inflación fue de 1,86%.