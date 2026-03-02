martes, marzo 3, 2026
Locales

La inflación en febrero en Bahía Blanca fue de 2,31%, informó el IPC On Line

De La Bahía 915

El IPC On Line informó este lunes que la inflación en febrero en Bahía Blanca fue de 2,31%, “marcada por la suba de Vivienda y servicios básicos, principal motor del índice, y por incrementos también relevantes en Esparcimiento y Alimentos y bebidas.

En el centro de la tabla aparecen variaciones moderadas, pero generalizadas: Transporte y comunicaciones, Otros bienes y servicios, Equipamiento del hogar y Salud.

Del lado contractivo, Indumentaria (-4,61%), que opera como ancla desinflacionaria, y Educación (-0,24%), que muestra un leve ajuste a la baja.

Estos datos dejan “un cuadro de alta dispersión por capítulos: inflación positiva y bastante extendida, pero con una corrección puntual fuerte que amortigua el promedio general”.

El acumulado del IPC Online de Bahía Blanca a febrero de 2026 fue del 28,78%, prácticamente igual al mes precedente. La inflación acumulada en el año ya alcanza a 4,21 %.

En enero, la inflación fue de 1,86%.

Comentarios

You May Also Like

“Nosotros veníamos trabajando con diferencias, pero avanzando”

De La Bahía Noticias

“Nos parece mal que se obligue el uso de posnet”

De La Bahía Noticias

Las repercusiones del discurso del intendente Gay en el Concejo Deliberante

De La Bahía Noticias