Susbielles: “Este año comenzó el proceso del renacer de Bahía”

El intendente municipal Federico Susbielles inauguró en la mañana de hoy el ciclo de sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante.

En la ocasión inició su oratoria recordando la tragedia que vivió el distrito el 7 de marzo de 2025 y aseguró que “uno nunca sale igual de una catástrofe. De una circunstancia que marca tu historia para siempre se sale distinto personal y colectivamente”.

“Nuestros vecinos fueron resilientes y de espíritu indomable, inmensamente solidarios e increíblemente tenaces y perseverantes, para que esta ciudad no se doblegue ante la adversidad más grande. No puedo estar más orgulloso y comprometido con la comunidad que me toca representar”.

Continuó afirmando que “suspendimos las clases de todos los servicios escolares en la ciudad. Detuvimos a tiempo el transporte público, las actividades comerciales y de todo tipo para reducir al mínimo la circulación. En el momento exacto, el que hace la diferencia, estuvimos donde debíamos y haciendo lo que debíamos”.

“En síntesis, en nuestro peor momento, cuando la ciudad más lo necesitaba, pusimos nuestro mejor producto en obras públicas junto al gobierno de la Provincia: obras hidráulicas, hídricas, viales, escolares, sanitarias, de hábitat y generales planificadas y combinadas como nunca antes; inversiones concretas y tangibles, obras finalizadas y en curso, y otras en proceso de licitación”.

“Y vamos por más, por mucho más en este 2026. Porque lo necesitamos y nos hacemos cargo del momento, y también porque nos gusta representar a una comunidad que nos exige a diario la infraestructura que la ciudad le debe hace décadas. La vamos a planificar y construiremos juntos los cimientos de la Bahía grande que merecemos”, subrayó el intendente.

Asimismo dijo que “durante el año 2025 el delito retrocedió en Bahía Blanca. Los asaltos bajaron un 28,3%, los robos automotores en un 36,7% y los hurtos en un 20,4%. Esta incuestionable mejora, lejos de conformarnos, tiene que impulsarnos a trabajar con más energía y firmeza que nunca.”

“Vamos a seguir esta senda de trabajo coordinado: presencia y tecnología para dar un mensaje cada día más claro a los delincuentes, a las organizaciones criminales: en Bahía no, con los bahienses, no. Cada día, más hostilidad para quienes viven fuera de la ley, cada día más seguridad para nuestros vecinos”.

Susbielles indicó que “Bahía se puso de pie. Bahía despertó. Y estoy convencido que este año comenzó el proceso del renacer de Bahía. Renacer no significa negar lo que somos, muy por el contrario, comienza entendiendo que nuestro valor está en nuestra identidad”.

“Los invito entonces a trabajar más. Cada día más. Por una ciudad cada día más segura. Cada día más sustentable, abierta y conectada. Cada día más diversa, cultural y heterogénea. Cada día más autónoma, más fuerte y más decidida. Y por sobre todas las cosas, más feliz”, cerró su discurso el intendente Susbielles.

Previamente, la presidenta del HCD, Gisela Caputo, había manifestado que “a un año de un hecho que marcó profundamente a nuestra ciudad y que nos obligó a dejar de discutir lo accesorio ,para concentrarse en lo esencial”.

“Fue un año difícil, un año en el que muchos barrios volvieron a mirar el cielo con preocupación, en el que la infraestructura mostró sus límites y en el que quedó claro que Bahía Blanca necesitaba decisiones que durante años se habían postergado frente a una cuestión y ante una situación extraordinaria este Concejo Deliberante tuvo que actuar con responsabilidad; tuvimos que decidir si nos quedábamos en la comodidad del desacuerdo permanente o si asumíamos el compromiso de acompañar un proceso de reconstrucción que exige esfuerzo, planificación y obras completas”.

“La mayoría de los concejales decidió asumir esa responsabilidad. Por eso, sepa, señor intendente, que trabajaremos para que pueda seguir contando con este Concejo cuando las decisiones estén orientadas a reconstruir Bahía Blanca y a impulsar las transformaciones estructurales que la ciudad necesita”, puntualizó Caputo.

Participaron del acto de inicio de sesiones ordinarias, miembros del gabinete municipal, la totalidad del cuerpo deliberativo de la ciudad, representantes de fuerzas públicas, de la Armada y de diversas entidades sociales y educativas de Bahía Blanca.