La intendenta de General Roca le reclamó a Vialidad Nacional que repare la ruta 22

El Municipio de General Roca elevó un pedido formal a Vialidad Nacional para que se realicen obras de reparación y mantenimiento en la ruta nacional 22, en el tramo que atraviesa la ciudad.

La solicitud del municipio que comanda María Emilia Soria fue dirigida al nuevo jefe del Distrito Río Negro de Vialidad Nacional, Nisim Tasat, y se fundamenta en reclamos de vecinos y vecinas que transitan diariamente por la ruta o la cruzan en sentido norte-sur.

Entre los trabajos requeridos se encuentran la reparación de la cinta asfáltica en distintos sectores, el calzado de banquinas en los principales cruces y la restauración de las barandas del puente ubicado en la intersección con calle Damas Patricias.

Desde el Municipio señalaron que el deterioro de la cinta asfáltica, calzada y obras complementarias de la ruta hacen que “el tránsito por la zona resulte cada vez más peligroso, motivo por el cual resulta urgente que el organismo responsable -Vialidad Nacional- avance con las obras de reparación y mantenimiento, a fin de prevenir accidentes potencialmente fatales”. (Diario Río Negro)