Manuel Adorni afirmó que la salida de Marco Lavagna fue “en buenos términos”

El jefe de Gabinete aseguró que la salida de Marco Lavagna del Indec fue “en buenos términos”, pero expuso que había diferencias respecto al momento de actualizar la metodología de medición de precios.

“Si cambiamos el índice y la inflación bajaba, nos iban a decir que habíamos manipulado el índice”, explicó en declaraciones a A24

Si bien Adorni consideró necesario actualizar la canasta de consumo, señaló que el presidente Javier Milei no vio “razonable” hacer cambios en este momento de su plan económico.

“Nosotros queremos mostrarle a la gente una comparativa donde puedan ver si la inflación baja o sube o se mantiene tiene o se mantiene constante”, detalló.